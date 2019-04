Altölfässer in Tiroler Bach entsorgt

Ein Fischer hat am Dienstag in Mayrhofen im Tiroler Zillertal im Uferbereich des Ziller und im Ziller selbst vier Altölfässer, die fast zur Gänze ausgelaufen waren, gefunden. Ein Unbekannter dürfte die Behälter von der Straße aus über die Leitschiene in den Bach geworfen bzw. gerollt haben, berichtete die Polizei.

Nach Angaben des Fischers konnten im Nahbereich des Fundortes keine lebenden Fische mehr festgestellt werden. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt. Bisher gebe es keinerlei Hinweise auf den Besitzer der Fässer, hieß es. Die Polizei bat daher die Bevölkerung um Hinweise.

(APA)