Klagenfurter Busfahrer an Masern erkrankt

Ein Busfahrer der Klagenfurter Stadtwerke ist am 3. April an Masern erkrankt. An den beiden Tagen vor Ausbruch der ansteckenden Krankheit versah er Dienst. Am 1. und 2. April lenkte er von 6 bis 18 Uhr Busse in Klagenfurt und der angrenzenden Gemeinde Ebenthal. Möglicherweise wurden dabei Fahrgäste angesteckt, teilte die Stadtpresse am Mittwoch mit.

Seither wurden zwei weitere Masern-Verdachtsfälle gemeldet. "Personen mit Masernverdacht sollten zu Hause bleiben und ihren Hausarzt telefonisch vom Verdacht informieren", heißt es in der schriftlichen Stellungnahme der Kärntner Landeshauptstadt. Ein erhöhtes Risiko bestehe für Personen die keine oder nur eine Masernimpfung im Laufe ihres Lebens erhalten haben und Masern noch nicht durchgemacht haben.

