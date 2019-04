Ältester Lipizzanerhengst feiert 40. Geburtstag in Piber

Ein "weißer Diamant" wird am heutigen Donnerstag 40 Jahre alt: Die Rede ist von Jahrhundert-Hengst Neapolitano Nima I., der wie ein Methusalem nun in Menschenjahre umgerechnet weit über 120 Jahre alt ist, so die Spanische Hofreitschule. Gefeiert wird im weststeirischen Piber mit dem steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und Neo-Geschäftsführerin Sonja Klima.

Anlässlich des 40. Geburtstags erscheint ein Buch über das "außergewöhnliche Pferd", das der älteste bei der LIF (Lipizzan International Fedeation) registrierte Lipizzanerhengst der Welt ist. Für Autor Rudolf Kuzmicki ist Neapolitano Nima I. der "Inbegriff des genetischen Codes der Lipizzaner. Robustheit, Ausdauer, Langlebigkeit, Intelligenz. Können und Adel prägt die Lipizzaner aus Piber, und in Neapoliano Nima I. haben sie ein weltweit bekanntes Aushängeschild gefunden", hieß es in der Aussendung am Donnerstag.

Seit 14 Jahren in „Pension"

Neapolitano Nima I. wurde am 11. April 1979 um 2.40 Uhr geboren. "Bis ins Alter von 26 Jahren begeisterte er Menschen auf der ganzen Welt mit seinen Auftritten und ganz besonders mit seinen außergewöhnlichen, einzigartigen Levaden (Übung, bei der das Pferd sein Gewicht auf die gebeugten Hinterbeine verlagert, Anm.). Das war seine Spezialität - er ist ein Großmeister der Levade", berichtete die Spanische Hofreitschule. Seit 14 Jahren ist er quasi in Pension und verbringt seinen Lebensabend wieder in seiner alten Heimat im weststeirischen Piber.

Geschäftsführerin Klima will nun in Piber eine „Seniorenresidenz für unsere Pensionshengste" errichten. Die Hengste, die hier aufgewachsen sind, sollen somit zu ihrer Geburtsstätte und ihren Wurzeln zurückkehren, wird Klima in einer Aussendung zitiert. Geschäftsführer Erwin Klissenbauer unterstrich: "Wir sind stolz darauf und dankbar, dass mit Neapolitano Nima, der älteste Lipizzanerhengst der Welt, aus unserer Zucht kommt, und freuen uns, dass er durch dieses Buch zu Ehren seines 40. Geburtstags eine ihm zustehende Würdigung erfährt."

(APA)