Bremst Berichtspflicht die Korruptionsjäger?

Wien. Die Berichtspflicht war Reizthema einer Pressekonferenz, welche die Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Donnerstag abhielt. Behördenleiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda äußerte Kritik: Die vielen Berichte, die ihre Behörde an die Oberbehörde bzw. das Justizministerium abliefern müsse, würden auch viel Zeit brauchen.

Berichte, vielfach sind es „Informationsberichte“, sind in 45,1 Prozent der Ermittlungsverfahren nötig, ergibt eine Statistik der WKStA. Ursprünglich (die WKStA bzw. eine Vorläuferbehörde wurde vor zehn Jahren gegründet) war vorgesehen, dass die Korruptionsjäger nur am Schluss der Ermittlungen an die Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien melden, wie der nächste Schritt aussehen soll. Meist ging es um die Frage: Verfahrenseinstellung oder Anklage?

Mittlerweile ist das Verfassen von Berichten – auch während der laufenden Ermittlungen – Usus geworden. „Unter dem Aspekt der Beschleunigung eines Verfahrens sehe ich das kritisch“, so Vrabl-Sanda. So ein Bericht sei „eine Visitenkarte vor der Fachaufsicht“. Ein Bericht sei „schön zu gestalten – wenn man sich in der Justiz einen Namen machen möchte“. Und das koste Zeit. Daher solle das Berichtswesen evaluiert werden.

BVT-Affäre wirkte sich aus

Zuletzt war die ungeliebte Berichtspflicht im Zuge der BVT-Affäre verschärft worden. Damit wollten die Oberinstanzen sicherstellen, dass es für die WKStA nicht mehr möglich ist, ohne Ankündigung eine Hausdurchsuchung bei einer Behörde durchzuführen (im Anlassfall wurden Staatsschutz-Büros durchsucht).

OStA-Sprecher Michael Klackl wies die Kritik von Vrabl-Sanda zurück. Man sehe sich sowieso „laufend“ an, wie die Berichtspflicht in der Praxis funktioniere. (m. s.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.12.2019)