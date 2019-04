Für die Gletscher ist es wohl zu spät

Wien. Das ewige Eis ist alles andere als ewig. Einige Gletscher in Österreich sind schon eisfrei, der Rest wird – egal, was wir auch dagegen zu tun versuchen – in absehbarer Zeit folgen. Neu ist das nicht. Wie dramatisch es um Gletscher weltweit – besonders aber in den Alpen, und hier wieder in den niedrigeren Lagen, also bei uns – steht, wird aktuell in Wien diskutiert. Derzeit treffen sich hier führende Glaziologen bei der Generalversammlung der Europäischen Geowissenschaftlichen Union (EGU).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.12.2019)