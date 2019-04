Wo in Österreich am meisten Verkehr ist

Die Südost-Tangente (A23) in Wien ist im vergangenen Jahr die am stärksten befahrene Straße Österreichs gewesen. Nach Angaben des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) vom Freitag wurden bei St. Marx etwa 186.000 Kfz pro Tag gezählt. Bundesweit habe es erstmals auf bereits fünf Autobahnen Abschnitte mit mehr als 100.000 Fahrzeugen täglich gegeben. Das ergibt laut VCÖ eine Analyse auf Basis von Daten der Autobahngesellschaft Asfinag

Demnach waren 2018 etwa 68 Millionen Kfz auf der A23 bei St. Marx unterwegs, um dreieinhalb Millionen mehr als im Jahr zuvor. Durchschnittlich waren dies somit 186.188 Pkw und Lkw pro Tag. Die Südautobahn (A2) war die am zweitstärksten befahrene Autobahn Österreichs. Bei Biedermannsdorf in Niederösterreich wurden 60,5 Millionen Fahrzeuge gezählt (165.791 täglich).

Im Ranking folgen die Donauufer-Autobahn (A22 ) bei der Brigittenauerbrücke in Wien mit 40,5 Millionen Fahrzeugen (110.963 pro Tag) und die A1 Westautobahn bei Haid bzw. Traun in Oberösterreich mit jeweils 40,2 Millionen Fahrzeugen (110.235 täglich). Erstmals waren 2018 auch auf der Ostautobahn (A4) beim niederösterreichischen Mannswörth im Schnitt mehr als 100.000 Pkw und Lkw pro Tag unterwegs. 37 Millionen oder 101.266 pro Tag wurden laut VCÖ-Analyse gezählt.

Der VCÖ forderte am Freitag den verstärkten Ausbau der Bahn- und Busverbindungen in den Ballungsräumen. Zudem seien Rad-Highways vom Umland in die Stadt zu schaffen.

Die durchschnittliche Anzahl Kfz pro Tag im Jahr 2018:

(In Klammer jeweils der Abschnitt mit der höchsten Verkehrsbelastung der jeweiligen Autobahn.)

A23 (St. Marx): 186.188 Kfz pro Tag

A2 (Biedermannsdorf): 165.791

A22 (Brigittenauer Brücke): 110.963

A1 (Haid): 110.235

A4 (Mannswörth): 101.266

A7 (Bindermichl: 93.004

A12 (Tunnel Amras): 83.404

S1 (Laxenburger Straße): 80.963

A10 (Anif): 70.825

A9 (Schachenwald IBC): 65.851

A14 (Wolfurt Lauterach): 63.619

A25 (Wels): 60.032

A8 (Krenglbach): 57.524

A21 (Gschaid): 55.826

A13 (Gärberbach): 51.245

S2 (Hermann Gebauer Straße): 47.679

A3 (Ebreichsdorf): 39.941

A5 (Eibesbrunn): 38.846

S5 (Zaina): 34.936

S33 (Pottenbrunn): 32.867

S6 (Natschbach): 29.093

S31 (Wulkaprodersdorf): 25.555

S4 (Wr Neustadt Süd): 25.101

S35 (Peggau): 24.040

A6 (Potzneusiedl): 22.230

S36 (Zmöllach): 22.067

A11 (St. Ulrich): 16.495

S16 (Grins): 16.113

Quelle: Asfinag, VCÖ 2019

(APA/Red.)