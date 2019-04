Zwei Verdächtige nach Bluttat in Innsbrucker Wohnung nun in U-Haft

Nach dem besonders grausamen Verbrechen in einer Innsbrucker Wohnung, bei dem einem 28-jährigen Pakistani mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten und die rechte Hand abgetrennt worden war, hat das Landesgericht Innsbruck über den haupttatverdächtigen 22-jährigen Inder die Untersuchungshaft verhängt. Dies teilte die Innsbrucker Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Auch seine Freundin, eine 20-jährige Italienerin indischer Abstammung, muss in Untersuchungshaft. Sie sei dringend verdächtig, zur Tat beigetragen zu haben, hieß es seitens der Anklagebehörde.

Die beste Freundin der Frau, die zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Wohnung befindliche 21-jährige Inderin, wurde hingegen wieder enthaftet. Es sei derzeit nicht davon auszugehen, dass die Frau sich an der Tat beteiligt hat. Sie sei diejenige gewesen, die über Umwege die Verständigung der Polizei veranlasst habe.

Sexueller Übergriff als Motiv?

Die Ermittler vermuten einen sexuellen Übergriff des Opfers auf eine der beiden Frauen als Motiv. Die vier Beteiligten hatten sich offenbar in der Nacht auf Mittwoch in der Wohnung des 22-Jährigen im Stadtteil Wilten betrunken. Gegen 3 Uhr dürfte es schließlich zur Eskalation gekommen sein. Der Inder soll nach eigenen Angaben gerade auf der Toilette gewesen sein, als er plötzlich einen Hilferuf einer der Frauen hörte. Als er die Toilette verließ, stellte er offenbar fest, dass der Pakistani mit einem rund 20 Zentimeter langen Küchenmesser, der Tatwaffe, im Raum stand und offenbar einen Übergriff auf eine der beiden Frauen verübt hatte - nach Angaben des Tatverdächtigen auf seine Freundin, die nun auch in U-Haft sitzt.

Daraufhin habe er den 28-Jährigen zur Rede gestellt, so die Aussage des Inders. Es sei zu einem Handgemenge gekommen, infolge dessen der Pakistani gestürzt sei und sich aufgrund des Sturzes das Messer in die Brust gerammt habe. Dann habe er "aus blinder Wut" wegen des angeblichen Übergriffs mehrfach auf den 28-Jährigen eingestochen, ihm die Kehle durchschnitten sowie die rechte Hand abgetrennt. Letzteres offensichtlich deshalb, weil der Pakistani mit dieser den Übergriff bzw. die unsittliche Berührung der Frau begangen habe, schilderte der Chefermittler am Donnerstag.

Opfer war in Haft

Bei dem getöteten Pakistani handelt es sich um einen verurteilten Sexualstraftäter. Dieser habe im Jahr 2014 rund ein Dutzend tatsächliche und versuchte Übergriffe auf Frauen in Innsbruck begangen, sagte Walter Pupp. Aufgrund dessen fasste er eine fünfjährige Haftstrafe aus, wurde aber nach drei Jahren aus dem Gefängnis entlassen.

