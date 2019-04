Das Käfigei aus dem Osten

Wer in Österreich am Frühstückstisch ein Hühnerei verspeist, der kann mit hoher Gewissheit sagen, dass es von einem sogenannten glücklichen Huhn stammt, also von einer Henne, die zu artgerechten Bedingungen gehalten wurde. Denn Österreich ist in der EU ein Vorreiter in Sachen Haltungsbedingungen für Hühner. Ab 2020 wird Käfighaltung hierzulande komplett verboten. Doch einmal abgesehen vom selbst gebratenen Spiegelei, von hausgemachtem Obstkuchen und Gemüsetarte: Wie sieht es bei Fertigprodukten und Backwaren aus? Welche Eier werden in der Betriebskantine, in der Großbäckerei oder auf der Skihütte serviert? Kann man hier ebenso auf die Garantie glücklicher Hühner setzen? Kurz gesagt: Nein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2019)