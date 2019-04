Pflege: „Seit zwei, drei Jahren wird es schon eng“

Herr Lisy kennt sich aus mit der Pflege. „I kennt' Ihnen wos dazöhn“, sagt der alte Herr, „ein Wahnsinn, was sich abspielt.“ Schließlich hat er – im Jänner ist er 91 Jahre alt geworden, aber man würde ihm ein jüngeres Alter glauben – in den vergangenen Jahren einiges miterlebt. Bis vor neun Jahren hat er, damals also um die Achtzig, jahrelang seine Frau gepflegt. „Ich hab sie getragen, gehoben, gewaschen, alles“, sagt Erich Lisy. Mobile Unterstützung, wie er sie heute hat, gab es damals nicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2019)