Frontalzusammenstoß in Oberösterreich fordert zwei Tote

Ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw in Oberösterreich hat am Dienstag in Andrichsfurt im Bezirk Ried im Innkreis erneut Todesopfer gefordert. Das teilte die Polizei der APA mit. Erst am vergangenen Sonntag waren drei Menschen bei einem Zusammenstoß in Hörsching im Bezirk Linz-Land gestorben.

Ein 20-jähriger Lenker aus Raab war gegen 12.30 Uhr auf dem Weg von Taiskirchen nach Ried im Innkreis und wollte auf einem geraden Streckenabschnitt drei Fahrzeuge überholen, als er frontal mit dem Fahrzeug eines 77-jährigen Mannes zusammenstieß. Der 20-jährige Lenker sowie sein etwa gleich alter Beifahrer wurden bei dem Aufprall getötet. Der 77-jährige konnte noch selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen, wurde jedoch anschließend ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Der 77-jährige konnte noch selbst aus dem Fahrzeug aussteigen – APA/DANIEL SCHARINGER

(APA)