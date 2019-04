Bedingte Haft für Traktorfahrer nach Unfall bei Polterabend

Nach einem tödlichen Traktorunfall bei einem Polterabend im Bezirk Amstetten ist ein 26-Jähriger am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten zu zehn Monaten bedingter Haft und einer unbedingten Strafe von 9000 Euro verurteilt worden. Der Mann wurde wegen grob fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Gemeingefährdung schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der 26-Jährige war im September 2018 mit einem Traktorgespann zu schnell in eine Kurve eingefahren, der Anhänger kippte um. 13 Frauen wurden verletzt. Die Braut - die Schwester des Angeklagten - verstarb danach im Spital. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, weil die Staatsanwaltschaft keine Erklärung abgab.

Anhänger umgestürzt

Der nicht zum Personentransport zugelassene Anhänger war am frühen Abend des 8. September 2018 auf der Landesstraße zwischen Allhartsberg und Sonntagberg umgestürzt. Die 13 Insassinnen wurden auf eine Steinwurfmauer geschleudert und teilweise schwer verletzt. Die Braut erlitt Kopf- und Thoraxblessuren, denen sie später im Krankenhaus erlag. Auch zwei Schwangere waren nach früheren Polizeiangaben unter den Verletzten.

Der Traktorlenker war laut einem Gutachten mit überhöhtem Tempo in eine Rechtskurve eingefahren. Wäre der Anhänger zum Personentransport zugelassen gewesen, hätte die erlaubte Höchstgeschwindigkeit laut Staatsanwaltschaft 10 km/h betragen. Das Gespann war der Anklage zufolge mit 25 bis 30 km/h unterwegs gewesen.

"Wahre Strafe bereits bekommen"

Vor Gericht bekannte sich der Mann nun schuldig. "Die wahre Strafe hat der Angeklagte bereits bekommen", sagte sein Verteidiger. Die Schwester seines Mandanten sei bei dem Unfall ums Leben gekommen. Der Rechtsanwalt äußerte weiters Zweifel, ob es sich um grob fahrlässige Tötung handelte.

Der Angeklagte gab an, er habe in einer mäßig steilen, engen Rechtskurve einen Radfahrer überholt und zu beschleunigen begonnen, als sich das Zugfahrzeug am Scheitelpunkt befunden habe. Er schätzte, maximal mit 20 km/h unterwegs gewesen zu sein.

(APA)