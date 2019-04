Ziegenbock mit durchgeschnittener Kehle in Tiroler Wald gefunden

Die Tiroler Polizei ermittelt in einem Fall von Tierquälerei. Eine Frau hat am Dienstag in einem Waldstück am Bruckerberg bei Bruck am Ziller (Bezirk Schwaz) einen toten Ziegenbock gefunden. Dem Tier war zuvor am Straßenbankett die Kehle durchgeschnitten worden. Daraufhin wurde der rund fünf Jahre alte Ziegenbock über eine Böschung geworfen.

Am Straßenbankett hatten die Beamten eine kleine Blutlache, sowie einen verstreuten Haufen Stroh entdeckt. Man geht davon aus, dass das Tier von seinem Besitzer mit einem Anhänger lebend dorthin gebracht wurde. Die Polizei bittet um Hinweise.

(APA)