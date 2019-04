Wien. Zum zweiten Mal hintereinander ist Krems an der Donau die „zukunftsfitteste“ Stadt Österreichs. Das geht aus einer Studie der Pöchhacker Innovation Consulting GmbH hervor, die dafür 19 Faktoren aus den Bereichen Demografie, Lebensqualität, Arbeitsmarkt sowie Wirtschaft und Innovation berücksichtigt hat. Krems setzte sich in gleich zwei der vier Kategorien – Lebensqualität und Demografie – an die Spitze.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.04.2019)