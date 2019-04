Vermisste 13-Jährige ist wieder aufgetaucht

Wie die Landespolizeidirektion am Karsamstag meldete, hat sich die vermisste Schülerin selbst bei der Polizei gemeldet. Sie ist wohlauf. Die Schülerin war in der Nacht auf den 1. April allein in der Wohnung ihrer Eltern. Als diese gegen 0.30 Uhr zurückkehrten, war die 13-Jährige weg.

Ihr Mobiltelefon oder Ausweise hatte das Mädchen nicht mitgenommen. Diese Woche starteten die Behörden schließlich einen Suchaufruf über die Medien. Die 13-Jährige soll nun zum Hintergrund ihres Verschwindens befragt werden. Zunächst war nicht bekannt, wo sich die Schülerin zuletzt aufgehalten hatte.

(APA)