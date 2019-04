Mutter und Tochter nach Überfall im Bezirk Mistelbach schwer traumatisiert

Eine Mutter und ihre Tochter sind am Samstagabend in ihrem Haus in Nodendorf (Bezirk Mistelbach) von drei unbekannten Tätern überfallen und gefesselt worden. Die Täter verlangten Geld, Schmuck und Gold von den Frauen.