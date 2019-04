Tödlicher Verkehrsunfall - Sperre der A2 und langer Stau als Folge

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw ist am Sonntagabend auf der A2 bei Vösendorf eine Frau ums Leben gekommen. Das Auto hatte kurz vor der Abfahrt zur A21 in Richtung Süden die Leitschiene touchiert und wurde von dort auf den mittleren Fahrstreifen zurückgeschleudert. Die Lenkerin wurde aus dem Fahrzeug geborgen, Reanimationsversuche waren aber nicht erfolgreich, berichtete die Feuerwehr.

Neben der Feuerwehr Vösendorf waren mehrere Rettungsfahrzeuge sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die A2 war in Fahrtrichtung Süden während des Einsatzes gesperrt. Ein langer Stau war die Folge. Gar nicht funktioniert habe laut Feuerwehr die Rettungsgasse, die entweder überhaupt nicht oder doppelt gebildet worden sei.

Ein 85-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Gmunden in Oberösterreich ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Laut Polizei dürfte der Mann in Scharnstein eine Baustellenabsicherung übersehen haben und stieß mit seinem Auto gegen die Betonleitwände. Der Wagen überschlug sich dadurch. Der 85-Jährige wurde dabei schwer verletzt und starb wenig später im Krankenhaus Vöcklabruck.

Nach Angaben der Sicherheitsdirektion Oberösterreich dürfte der Lenker im Bereich der Baustelle Halsgraben vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne die Absicherung übersehen haben. Der Wagen des Mannes wurde in die Luft geschleudert und kam schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen. Der schwerverletzte Pensionist musste von der Feuerwehr mittels Bergegerät aus dem Pkw befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber "Martin 3" in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck eingeliefert, wo er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag.

Bei zwei Quad-Unfällen am Ostersonntag in Kärnten sind drei Männer verletzt worden: Ein 32-jähriger Mann stieß mit seinem in Slowenien gemieteten Fahrzeug in Fürnitz in der Gemeinde Finkenstein (Bezirk Villach) gegen eine Baumgruppe. In Pöckstein in der Gemeinde Straßburg (Bezirk St. Veit/Glan) stürzten ein 18-Jähriger und sein gleichaltriger Mitfahrer über eine Böschung.

Der 32-jährige Lenker aus dem Libanon wurde nach seinem Unfall auf der Kärntner Bundesstraße (B83) von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Die beiden jungen Männer aus Kärnten, die sich in Straßburg mit ihrem Quad überschlagen hatten, wurden ins Klinikum Klagenfurt gefahren. Der Mitfahrer erlitt laut Polizei schwere Verletzungen.

In Mauterndorf (Lungau) ist am Samstag ein 70-jähriger Mann mit seinem E-Bike mit einem Auto zusammengestoßen und gestürzt. Der Pkw-Lenker war gerade dabei, seinen Wagen in einer Gasse zurückzusetzen, als der bergabfahrende Radfahrer gegen das Heck prallte. Der 70-Jährige konnte seine Fahrt zunächst fortsetzen, ging aber am Ostersonntag wegen anhaltender Schmerzen ins Spital nach Tamsweg.

Dort stellte sich heraus, dass sich der Mann das Schambein gebrochen haben dürfte. Nach dem der Autolenker von der Verletzung erfuhr, erstattete er selbst Anzeige über den Unfall bei der Polizei. Auto und Fahrrad wurden nicht beschädigt.

(APA)