64-Jähriger stellt sich nach zehn Jahren Flucht

Salzburg. Auf der Polizeiinspektion am Salzburger Hauptbahnhof stellte sich am späten Samstagabend ein flüchtiger Strafgefangener. Der 64-jährige Niederösterreicher berichtete, dass er die vergangenen zehneinhalb Jahre auf Teneriffa verbracht habe und im Alter nun wieder nach Österreich zurückkehren wolle.

Der Mann hatte zwei Koffer bei sich und gab an, kurz zuvor auf dem Flughafen München gelandet zu sein. Er sagte den Beamten, Teneriffa sei nicht mehr so schön wie früher und er habe lang genug dort gelebt.

Nach Überprüfung seiner Personaldaten stellte sich heraus, dass der Mann im Dezember 2008 aus der Justizanstalt Schwarzau am Steinfeld (Niederösterreich) geflohen war – er hätte noch ein halbes Jahr Haft absitzen müssen. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Gericht und der Staatsanwaltschaft wurde der 64-Jährige in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Gefängnisausbrüche sind in Österreich straffrei. Der Mann hat also keine zusätzliche Haft zu befürchten. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.04.2019)