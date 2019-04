Prozess um Messerattacke auf zwei Schüler in Tirol

Nach einer Messerattacke auf zwei 16-Jährige vor einer Berufsschule in Absam in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) muss sich heute, Mittwoch, ein 19-Jähriger wegen versuchten Mordes am Landesgericht Innsbruck verantworten. Der Angeklagte soll zunächst einem Mitschüler mit einem Messer einen Stich in den Hals und dann einem einschreitenden Schüler zwei Stiche in die Brust versetzt haben.

Beide Opfer trugen lebensgefährliche Verletzungen davon. Der 19-Jährige konnte von Mitschülern überwältigt werden und erlitt dabei einen Schädelbruch. Der Messerattacke dürfte bereits ein Streit zwischen dem 19-Jährigen und dem ersten Opfer im Klassenzimmer vorausgegangen sein. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt. Ein Urteil wird für Freitag erwartet.

(APA)