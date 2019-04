100 Objekte für 100 Jahre

Salzburg. Im kommenden Jahr feiern die Salzburger Festspiele ihren 100. Geburtstag: Ein Jubiläum, das selbst für die nervenstarke und veranstaltungserprobte Präsidentin Helga Rabl-Stadler aufregend ist. „Ich gebe zu, ich bin ein bisschen nervös“, sagte sie am Donnerstag. Genau ein Jahr vor der geplanten Eröffnung gaben die Salzburger Festspiele und das Salzburg-Museum erste Einblicke in die für 2020 geplante Salzburger Landesausstellung „Großes Welttheater – 100 Jahre Salzburger Festspiele“.

Die Ausstellung wird ein zentraler Teil der Jubiläumsaktivitäten sein. Land und Stadt Salzburg stellen ein Budget von 2,1 Millionen Euro zur Verfügung, das Salzburg-Museum erweitert seine Ausstellungsfläche um die zur Universität gehörende Max-Gandolph-Bibliothek, um mehr Platz für die große Erzählung der Festspiel-Geschichte zu haben. Vier Kapitel haben die Kuratoren Margarethe Lasinger und Peter Husty konzipiert: ein Kino mit filmischer Annäherung an 100 Jahre Festspiel-Geschichte, ein temporäres Archiv, eine dialogische Begegnung mit zentralen Personen, Ereignissen und Fakten sowie eine große Bühne, die mit viel Programm bespielt werden soll. „Das Archiv ist das Herz der Ausstellung“, sagte Lasinger. Sie will unter anderem die 100 Jahre anhand von 100 Objekten für die Besucher greifbar machen.

Besonderer Schatz

Eines davon ist ein unauffälliges Buch mit schwarzem Einband. Für Helga Rabl-Stadler ist es ein besonderer Schatz: Es ist das Jedermann-Regiebuch von Festspiel-Gründer Max Reinhardt. Mit der Hand hat er darin 1911 seine Notizen zur Uraufführung des Stücks in Berlin gemacht, neun Jahre später die Anmerkungen zur ersten Festspiel-Aufführung vor dem Dom dazugefügt und 1927 jene für eine Inszenierung in New York ergänzt.

Ein anderes Objekt steht nicht nur für die Expansion der Festspiele, sondern auch den Wiederaufbau nach dem Krieg: das Modell des Großen Festspielhauses aus den 1950er-Jahren. „Der Bau des Festspielhauses war ein Leuchtturmprojekt des befreiten Österreich“, sagte Rabl-Stadler und erinnerte daran, dass der Bund damals die gesamten Kosten übernommen hatte. Ein Telegramm, in dem Thomas Bernhard den Festspielen nach dem „Notlichtskandal“ weitere Aufführungen von „Der Ignorant und der Wahnsinnige“ verboten hatte, erinnert an die großen und kleinen Aufreger. Ebenso wie die großen Erfolge und Premieren: das rote Kleid, das Anna Netrebko 2005 in ihrer Rolle als Violetta in „La Traviata“ getragen hat, darf auch nicht fehlen. Eröffnet wird die Ausstellung am 25. April 2020.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.04.2019)