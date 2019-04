Doppeldeckerbus in Kärnten abgerutscht und von Haus gehalten

Großaufgebot der Einsatzkräfte: Ein Rettungshubschrauber, fünf Rettungswagen, mehrere Ärzte sowie Polizei und Feuerwehren waren im Einsatz, nachdem auf der Gailtal-Bundesstraße B111 in Reisach in der Gemeinde Kirchbach (Bezirk Hermagor) am Sonntag ein Busunfall passierte. Der Bus, ein Doppeldeckerbus mit mehr als 70 Passagieren, dürfte aus unbekannter Ursache von der Straße gerutscht sein, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Wie viele Personen verletzt wurden, war vorerst nicht bekannt. Aberes dürfte einiges Glück im Spiel gewesen sein: Der Doppeldeckerbus stürzt nicht um, sondern "lehnte sich" an ein Haus. Es gibt offenbar keine Toten und keine Schwerverletzten.

Durch die Teilsperre der B111, es war nur ein Fahrstreifen frei, kam es zu Verkehrsbehinderungen.

(APA)