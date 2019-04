Unfälle sorgen für kilometerlange Staus im Frühverkehr um Wien

Kilometerlanger Stau zu Wochenbeginn: Am Einfahrtsportal des Tunnels Rannersdorf bei Schwechat auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) ging in Fahrtrichtung Vösendorf ein LKW in Flammen auf. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, zwei LKW-Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Doch die S1 musste wegen Aufräumarbeiten in beiden Richtungen gesperrt werden. Das führte zu kilometerlangem Stau im Frühverkehr.

Durch den Ausweichverkehr durch die Stadt Wien kam es auch auf der Südautobahn (A2) zu einem über 15 Kilometer langen Stau rückreichend bis Traiskirchen. „Das bedeutet ca. eineinhalb Stunden Zeitverlust“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Auf der Ost Autobahn (A4) kam man ab dem Flughafen nur sehr zäh voran. In Richtung Kagran hieß es Stop-and-Go von Inzersdorf bis Kaisermühlen. Kurz vor 7 Uhr konnte die S1 laut ÖAMTC in Richtung Schwechat wieder frei gegeben werden.

Tunnel bleibt gesperrt

Im Tunnel Rannersdorf sind durch den Brand erhebliche Schäden entstanden, berichtet die Autobahngesellschaft Asfinag. Auf einer Länge von etwa 600 Metern wurden Einrichtungen wie der Notruf und die Videoanlagen stark in Mitleidenschaft gezogen. Auch die Fahrbahn wurde beschädigt.

"Der Tunnel Rannersdorf bleibt daher in Fahrtrichtung Vösendorf bis auf Weiteres gesperrt", teilte die Asfinag mit. Die großräumige Umleitung des Verkehrs zur A2 erfolge über die A4 und die Wiener A23.

Auch Westautobahn vorübergehend gesperrt

Auf der Westautobahn (A1) ist unterdessen bei Loosdorf (Bezirk Melk) Montagfrüh ein Sattelschlepper umgestürzt. Die Richtungsfahrbahn Salzburg wurde gesperrt. Ein Notarzthubschrauber und drei Feuerwehren standen im Einsatz. Ereignet hatte sich der Unfall bei Autobahnkilometer 77,5. Der Sattelaufleger blockierte alle drei Fahrspuren. Die Zugmaschine lag auf der Mittelleitschiene. Neben den Freiwilligen Feuerwehren Loosdorf und Melk rückten auch Helfer aus St. Pölten mit einem 50-Tonnen-Kran aus.

Die Zugmaschine lag auf der Mittelleitschiene – APA/EINSATZDOKU

Die Dauer der Sperre der Richtungsfahrbahn Salzburg auf der A1 zwischen Loosdorf und Melk war nach Asfinag-Angaben vorerst offen. Der Verkehr wurde über die B1 umgeleitet. Auch Richtung Wien war am frühen Vormittag nur eine Fahrspur der Westautobahn frei. Das verunglückte Schwerfahrzeug war mit Rindenmulch beladen, teilte die Asfinag zudem mit.

(APA/Red. )