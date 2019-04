Zwei Kinder im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen an Masern erkrankt

Nachdem in Kärnten in den vergangenen Tagen mindestens 19 Personen an Masern erkrankt sind, gibt es auch im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen zwei Fälle. Erkrankt seien zwei Kinder, teilte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Montagnachmittag mit. Alle notwendigen medizinischen Vorkehrungen seien getroffen.

Für die zwei Kinder und ihre Begleitpersonen ist laut der Landsrätin durch die Bezirkshauptmannschaft Baden eine Anordnung erlassen worden. "Sie befinden sich zwischenzeitlich in Quarantäne." Darüber hinaus sei einerseits mit der Durchimpfung gefährdeter Personen begonnen worden, zudem seien Untersuchungen veranlasst worden, "um den Virenstamm zu identifizieren", betonte Königsberger-Ludwig.

Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ) teilte mit, dass sowohl der Samariterbund als auch die Feuerwehr der Stadt hinsichtlich der Krankheitsfälle unterrichtet wurden. Sie seien die einzigen Freiwilligenorganisationen, die in Notfällen ins Lager gerufen werden. Er habe beide ersucht, ausschließlich "mit geimpften Blaulichtkräften die Erstaufnahmestelle zu betreten", so Babler.

(APA)