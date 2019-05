Was bleibt vom grünen Stadtrat Johann Padutsch?

Salzburg. Die einen haben ihn geliebt, die anderen gehasst: Bürgerlisten-Stadtrat Johann Padutsch ließ als Ressortverantwortlicher für Stadtplanung und Verkehr in Salzburg niemanden kalt, er polarisierte. Am kommenden Mittwoch, den 8. Mai, wird die neue Stadtregierung angelobt, der 63-jährige Padutsch verabschiedet sich nach 37 Jahren im Salzburger Gemeinderat und nach 27 Jahren in der Stadtregierung in die Politpension.



Er ist damit der längstdienende Grünpolitiker in einem Regierungsamt in Österreich. „Es war immer viel Überzeugungsarbeit notwendig“, sagt Padutsch. Mehrheiten fand er meist mit der SPÖ. Zu vielem – wie etwa der Citymaut – sagte der langjährige De-facto-Koalitionspartner aber auch strikt Nein.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft