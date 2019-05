Biker als Geisterfahrer auf A2: Wollte Benzin holen

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag gegen 18.40 Uhr auf der Südautobahn (A2) bei Villach am Pannenstreifen als Geisterfahrer von der Polizei erwischt worden. Der 28-jährige Mann aus dem Oman gab an, er habe gewendet, um seinem Kollegen, dessen Motorrad das Benzin ausgegangen war, neuen Treibstoff zu besorgen. Er musste 800 Euro hinterlegen und wird angezeigt.

(APA)