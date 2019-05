Schnee im Mai: Lawinengefahr und Kettenpflicht

Der späte Kälteeinbruch inklusive Schnee über Nacht hat am Sonntag zu einem Anstieg der Lawinengefahr geführt, in einzelnen Regionen herrscht Schneekettenflicht. Die Schneefallgrenze lag der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zufolge am Sonntag in der Früh mit 500 bis 800 Meter Seehöhe am tiefsten. Sogar die Stadt Salzburg (424 Meter Seehöhe) wurde leicht "angezuckert". Untertags steigt die Schneefallgrenze wieder etwas an. Im Mittel- und Hochgebirge ist laut den Meteorologen mit - für diese Jahreszeit verhältnismäßig großen - Neuschneezuwächsen zu rechnen. Zu Wochenbeginn soll es wieder etwas freundlicher werden.

Die Experten stuften die Lawinengefahr in Tirol und Vorarlberg verbreitet mit "erheblich", also Stufe drei der fünfteiligen Skala, ein. Die Hauptgefahr ging in beiden Bundesländern von frischen Triebschneeansammlungen oberhalb der Waldgrenze aus.

Laut dem Lawinenwarndienst Tirol können diese Triebschneeansammlungen bereits von einzelnen Wintersportlern ausgelöst und vereinzelt auch groß werden. Gefahrenstellen und Auslösebereitschaft würden mit der Höhe zunehmen, hieß es. Die Gefahrenstellen liegen vor allem in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten und sind bei der am Sonntag herrschenden schlechten Sicht kaum zu erkennen.

An Triebschneehängen seien mittlere und große spontane Lawinen möglich. Dies besonders an sehr steilen Hängen oberhalb von rund 2800 Metern Höhe und vor allem in den Hauptniederschlagsgebieten in den Zillertaler Alpen, in der Venediger- und in der Glocknergruppe. An steilen Grashängen sind mit dem Neuschnee auch Gleitschneelawinen und Rutsche möglich.

Auch Verkehrs- und Wanderwegen gefährdet

Auch in Vorarlberg führte der Neuschnee mit zeitweise auch kräftigem Wind zu einem deutlichen Anstieg der Lawinengefahr. Die Hauptgefahr gehe ebenfalls von Triebschnee aus und dies vor allem dort, wo noch eine geschlossene Altschneedecke vorhanden war. Gefahrenstellen sind an kammnahen Steilhängen sowie in eingewehten Rinnen und Mulden zu finden.

Schneebrettauslösungen sind bereits durch einzelne Wintersportler möglich. Mit zunehmender Höhe kann es auch zu spontanen Lawinenabgängen kommen. Teilweise können dadurch exponierte Bereiche von höhergelegenen Verkehrs- und Wanderwegen gefährdet sein.

Teilweise müssen Autofahrer Ketten anlegen

Schneekettenpflicht für alle Kraftfahrzeuge galt am Sonntagvormittag auf der B99 über den Radstädter Tauern von Untertauern bis Tweng sowie über den Katschberg von Mauterndorf bis Spittal, weiters auf der alten Gerlosstraße (B165) und auf der Hochkönigstraße (B164) zwischen Hinterthal und Dienten. Auch am Gaisberg nahe der Stadt Salzburg mussten die Autofahrer ab der Zistelalm Schneeketten anlegen.

Auf der Metnitztal Landesstraße (L62) wurde ebenfalls zwischen Metnitz und Flattnitz eine Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge verhängt. Zwischen Plöckenpass und Mauthen und am Loiblpass zwischen Unterloibl und Grenztunnel Loibl waren Winterreifen erforderlich.

Auf der Tauernautobahn wurden bisher keine wetterbedingten Hindernisse gemeldet.

Anfang der Woche wird es wieder wärmer

Am Montag soll sich von Westen her allmählich wieder Hochdruck durchsetzen, prognostiziert die ZAMG. Nach letzten Regen- oder auch Schneeregenschauern im Osten und Norden lockern tagsüber ebenfalls die Wolken auf. Tagsüber trocken bleibt es alpensüdseitig. Der Wind weht vor allem am Alpenostrand und auf den Bergen stürmisch, sonst stark aus Nordwest. Inneralpin besteht am Morgen Frostgefahr, Frühtemperaturen liegen zwischen minus einem Grad und plus sieben Grad in der Früh, die Höchstwerte bei sieben bis 13 Grad.

Am Dienstag herrscht im Ostalpenraum Zwischenhocheinfluss mit vielfach sonnigen Verhältnissen. Allein im Norden und Osten ziehen tagsüber dichtere, aber harmlose Wolkenfelder durch. Der Wind bleibt am Alpenostrand lebhaft und bläst aus Nordwest. Die Frühtemperaturen sind mit null bis fünf Grad wieder kühl, inneralpin ist sogar moderater Frost zu erwarten. Tagsüber klettert die Temperatur auf bis zu 16 Grad.

