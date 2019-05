Der Mai bleibt unbeständig und kühl

Nach dem Wintereinbruch beruhigt sich das Wetter ab Montag zwar, aber mit Frühlingstemperaturen darf man dennoch nicht rechnen. Der Mai zeigt sich weiter von seiner unbeständigen und kühlen Seite, heißt es in der Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

Am Montag halten sich sowohl in den Nordstaulagen der Alpen als auch ganz im Südosten Österreichs umfangreiche Wolken bis weit in den Tag hinein. Die Niederschlagstätigkeit klingt in diesen Regionen nur langsam ab. Die Schneefallgrenze steigt erst am Nachmittag verbreitet über 1000 Meter Seehöhe, in der Früh bewegt sie sich meist noch zwischen 600 und 900 Metern.

Die Sonne kommt zu Wochenbeginn am ehesten in Osttirol, im Laufe des Tages dann voraussichtlich auch in Vorarlberg zum Vorschein. Sonst bleibt es eher stark bewölkt. Der Wind bläst vor allem am Alpenostrand sowie im Bereich der Hohen und Niederen Tauern abermals lebhaft bis kräftig aus nördlichen Richtungen. In Westösterreich lässt der Wind allmählich deutlich nach. Die Frühtemperaturen liegen bei minus zwei bis plus sechs Grad, die Tageshöchstwerte nur fünf bis zwölf Grad.

Nach einem zumeist recht freundlichen Morgen machen sich am Dienstag tagsüber vor allem in der Nordhälfte vorübergehend deutlich mehr Wolken bemerkbar, es bleibt aber weitgehend trocken. In vielen Regionen darf somit zumindest zeitweise mit Sonnenschein gerechnet werden. Am Alpenostrand weht zunächst noch mäßiger bis lebhafter Nordwestwind, am Nachmittag ist es dann verbreitet eher schwach windig. In der Nacht und in der Früh besteht in windgeschützten "Aufklarungsgebieten" hohe Frostgefahr. Auf Frühtemperaturen von minus vier bis plus sechs Grad, folgen Tageshöchsttemperaturen von neun bis 16 Grad.

Wolken am Mittwoch und Donnerstag

Von Westen breiten sich am Mittwoch im Tagesverlauf dichte Wolken auf nahezu alle Landesteile aus. Am längsten sonnig bleibt es im Südosten und Osten. Bis zum Abend setzt von Vorarlberg bis Oberösterreich, bis in die westliche Steiermark sowie bis nach Oberkärnten Regen ein. Die Schneefallgrenze liegt vorerst um 2000 Meter Seehöhe. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Ost bis Südwest. Minus ein bis plus sieben Grad kalt wird es in der Früh, leichter Morgenfrost ist vor allem im Süden und Südosten möglich. 13 bis 21 Grad zeigt das Thermometer maximal am Tag.

Am Donnerstag präsentiert sich das Wetter wieder von seiner unbeständigen Seite. Aus dichten Wolken regnet es häufig bei einer Schneefallgrenze zwischen 1400 und 1900 Metern. Während der Nachmittagsstunden steigen zwar die Chancen auf zumindest kurze sonnige Aufhellungen. Bis zum Abend muss aber weiter mit Regen gerechnet werden. Öfters zeigt sich mit Nordföhn die Sonne lediglich im Süden. Generell kommt der Wind im Tagesverlauf zunehmend aus West bis Nordwest. Zuvor weht er schwach bis mäßig aus Ost bis Südwest. Die Temperaturen erreichen in der Früh drei bis elf Grad, tagsüber zwölf bis 19 Grad.

Am Freitag bis zu 20 Grad - vereinzelt

Am Freitag gibt es in nahezu allen Landesteilen den ganzen Tag über einen Mix aus Sonnenschein und dichten Wolken. Diese bringen außerdem immer wieder Regenschauer. Die meisten sind während der Vormittagsstunden nördlich des Alpenhauptkammes zu erwarten.

Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1500 und 2000 Metern. Die vorherrschende Windrichtung ist West bis Nordwest. Aus ihr weht der Wind mäßig bis lebhaft, im Süden deutlich schwächer. Am Tag sind immerhin schon Temperaturen von bis zu 20 Grad möglich (in manchen Landesteilen nur bis 13 Grad), in der Früh hat es drei bis zwölf Grad.

(APA)