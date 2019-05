Messerstiche in Floridsdorfer Eissalon

Wegen einer Frau sind zwei Wiener in der Nacht auf Dienstag in einem Floridsdorfer Eissalon in einen beinahe tödlichen Streit geraten. Laut Polizeisprecher Harald Sörös ging kurz vor 23.30 Uhr ein 57-Jähriger mit einem Messer in dem Geschäft auf der Brünner Straße unweit der Marco Polo-Gründe auf seinen 56-jährigen Kontrahenten los.

Er verpasste dem Widersacher mehrere Schnitte und Stiche im Halsbereich und verletzte ihn dadurch lebensgefährlich. Während das Opfer in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht wurde, flüchtete der 57-Jährige in seine Wohnung. Dort nahmen ihn nach kurzer Zeit Beamte des Stadtpolizeikommandos und der Wega fest.

Der Beschuldigte wurde wegen versuchten Mordes angezeigt. Zu der Tat wurde er bisher nicht einvernommen, ebenso wenig das Opfer. Ob die Beteiligten betrunken waren, konnte nicht festgestellt werden. Laut Sörös wurde kein Alkovortest durchgeführt.

(APA)