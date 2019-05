15-jährige Vermisste aus Hinterstoder tauchte in Deutschland auf

Das 15-jährige Mädchen aus Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf an der Krems), das seit 1. Mai vermisst wurde, ist wieder daheim. Es wurde Mittwochnacht nach mehreren Hinweisen in München in der Wohnung einer Freundin gefunden, teilte die Polizei OÖ mit. Der Teenager soll noch am Donnerstag nach Hause gebracht werden. Nähere Infos über die Gründe des Ausreißens hatte die Polizei vorerst nicht.

(APA)