Gescheitertes EDV-Projekt kostete AKH 772.000 Euro

Der Wiener Stadtrechnungshof hat sich nach 2013 noch einmal mit der - nun fehlgeschlagenen - Implementierung einer EDV-Applikation am Allgemeinen Krankenhaus befasst. In einem am Donnerstag publizierten Bericht dokumentierten die Prüfer eine unklare Preisgestaltung, unklare Projektinhalten und lange Verzögerungen. Das Projekt scheiterte schließlich und kostete das AKH dennoch rund 772.000 Euro.

Konkret ging es bei dem Vorhaben um die Realisierung eines Transfusionsmedizinischen Informationssystems am AKH, konkret an der Universitätsklinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin. Nachdem die im Bereich der Transfusionsmedizin implementierten EDV-Applikationen völlig veraltet waren und die notwendigen Anforderungen nicht abdeckten, wurde ab 2008 die Realisierung eines neuen Systems "TRAMIS" in die Wege geleitet.

Der Stadt-Rechnungshof - damals hieß er noch Kontrollamt - hatte sich bereits 2013 mit dem EDV-Systems der Uni-Klinik auseinandergesetzt und eine rasche Realisierung der neuen Version urgiert. In weiterer Folge wurden Projektsitzungen abgehalten, Ziele und Abwicklung definiert und Aufträge erteilt. Ein Lastenheft lag 2014 vor. Doch in weiterer Folge zog sich der Versuch, das Projekt zu realisieren. Im Zuge der Umsetzung kam es aber zu immer wiederkehrenden Problemen mit jener Firma, die mit der Realisierung und Wartung des Projekts betraut worden war. Ihr wurde vorgeworfen, Termine nicht einzuhalten, die Firma gab wiederum dem AKH die Schuld an Verzögerungen.

Firma forderte 1,35 Millionen Euro vom AKH

Das Unternehmen präsentierte daraufhin einen neuen Lösungsvorschlag für die Umsetzung des Projekts, der aber seitens des AKH keine Zustimmung fand, da es erheblich Abweichungen gegenüber den vereinbarten Fristen und Leistungen gab. Eine Demoversion der Software erwies sich schließlich nicht den gewünschten Anforderungen entsprechend. In Verhandlungen wurde dann die Realisierung einer Alternativ-Software angeboten. Die Diskussionen zwischen den Rechtsvertretern des AKH und der Firma zogen sich. Auch das geforderte Pflichtheft wurde nie vorgelegt.

Nach zahlreichen Terminüberschreitungen und Pönaledrohungen seitens des AKH bot die Firma eine einvernehmliche Vertragsauflösung, forderte aber rund 1,35 Millionen Euro für angefallene Leistungen. Auf das stieg das AKH nicht ein und forderte ihrerseits die Rückzahlung bereits getätigter Zahlungen bzw. Vertragsstrafen ein. Im Rahmen eines Mediationsverfahrens wurde der Vertrag im Sommer 2018 schließlich mit einem Vergleich aufgelöst. Für das letztendlich erfolglose Projekt sind dem AKH interne und externe Kosten in der Höhe von rund 772.000 Euro entstanden - ohne neues EDV-System.

Der Stadt-Rechnungshof ortete bei der Überprüfung zahlreiche Verbesserungspotenziale bei der Abwicklung von Projekten. So empfahl er dem Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) u.a. bei unklar erscheinenden Preisgestaltungen eine verbindliche schriftliche Aufklärung vom Bietenden einzufordern und eine vertiefte Angebotsprüfung durchzuführen. Der KAV gelobte in einer Stellungnahme gegenüber dem Rechnungshof, dies künftig so zu handhaben.

Die Wiener Oppositionsparteien üben ob der hohen Verlustsumme scharfe Kritik an der Stadt Wien. FPÖ-Gemeinderatsmandatar Dietbert Kowarik ortet "abermals atemberaumende Misswirtschaft im Ressort Hacker", wie er in einer Aussendung wissen ließ. ÖVP-Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec ortet den "nächsten Fall von Steuergeldverschwendung" im Wiener Gesundheitssystem. Auch NEOS-Klubobmann Christoph Wiederkehr konstatierte: "Wieder wurde Steuergeld in den Sand gesetzt."

