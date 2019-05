Air-India-Maschine landete wegen Triebwerksproblem ungeplant in Wien

Eine Air-India-Maschine ist am Dienstag auf dem Weg von Mumbai nach London außerplanmäßig in Wien gelandet. Die Sicherheitslandung erfolgte wegen Problemen mit einem der Triebwerke, berichtete das Online-Luftfahrtportal "The Aviation Herald". Die Boeing erreichte ihren Zielflughafen schließlich mit einer Verspätung von 35 Stunden.

Laut dem Portal war die Boeing 777 über dem rumänischen Luftraum vor der Grenze zu Ungarn, als die Crew technische Probleme meldete. Die Maschine landete sicher am Flughafen Wien.

(APA)