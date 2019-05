Ex-Bürgermeister in NÖ vor Gericht: Urteil gegen Zweitangeklagten

In St. Pölten ist am Freitag der Prozess gegen einen ehemaligen Bürgermeister aus dem Mostviertel fortgesetzt worden. Der 49-Jährige muss sich wegen Untreue, versuchten schweren Betrugs, Diebstahls sowie Missbrauchs der Amtsgewalt vor dem Schöffengericht verantworten. Der fünfte Verhandlungstag begann mit einem Schuldspruch gegen den zweitangeklagten ehemaligen Bauhofleiter der Gemeinde.

Dem Ex-Bürgermeister wird unter anderem angelastet, rund 500 Tonnen Streusplitt bestellt zu haben, die nie geliefert wurden. Die 9.000 Euro, die die Gemeinde dafür an ein Unternehmen bezahlte, sollen für Arbeiten auf dem privaten Grundstück des früheren Ortschefs verwendet worden sein.

Die Streusplitt-Rechnungen soll der 39 Jahre alte Zweitangeklagte im Wissen, dass keine Lieferung stattfinde, gegengezeichnet haben. Der Ex-Bauhofleiter soll auch einer jener Gemeindebediensteten gewesen sein, die unrichtige Eintragungen ins Zentrale Melderegister (ZMR) vornahmen - ein weiterer Hauptpunkt der Anklage. Die Eintragungen soll der Ex-Ortschef veranlasst haben, um die Gemeinde so über die 2.500-Einwohner-Schwelle zu heben. Der 49-Jährige wollte sich laut Staatsanwaltschaft dadurch bereichern, nach dem Bezügegesetz ist das Bürgermeister-Gehalt an die Einwohnerzahl geknüpft.

Der Vertreter der Anklagebehörde forderte einen Schuldspruch für den Ex-Bauhofleiter. Der Verteidiger sagte, dass von den Vorwürfen gegen seinen Mandanten nach einem langen Verfahren "am Ende des Tages überhaupt nichts übrig" bleibe. Auch der 39-Jährige selbst hatte die Vorwürfe stets verneint und blieb am Freitag bei dieser Verantwortung.

Das Schöffengericht folgte den Forderungen des Staatsanwaltes und sprach den Zweitangeklagten wegen Missbrauchs der Amtsgewalt schuldig. Der 39-Jährige fasste zwölf Monate bedingt aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Verteidiger meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.

Nach Angaben des vorsitzenden Richters haben sich der bisher ordentliche Lebenswandel und die Tatsache, dass die Vorfälle "schon lange her" sind, bei der Strafbemessung mildernd ausgewirkt. Erschwerend wurde das Zusammentreffen von Verbrechen und Vergehen gewertet.

Das Verfahren gegen den Ex-Bürgermeister wurde fortgesetzt, am Freitag standen weitere Zeugeneinvernahmen auf dem Programm. Am vierten Prozesstag am 23. Jänner waren der Dritt-, Viert- und Fünftangeklagte vom Vorwurf der Bestechung bzw. Untreue freigesprochen worden. Die drei Urteile sind rechtskräftig.

