Unwetter: Erdbeerernte massiv beschädigt

Der Starkregen und Hagel am Samstag im Burgenland und in der Steiermark hat Landwirten dort eine Schaden in Höhe von insgesamt etwa einer halben Millionen Euro verursacht. Das teilte die Hagelversicherung am Abend in einer Aussendung mit.

Am stärksten war demnach der Bezirk Mattersburg im Mittelburgenland betroffen. Hier wurden insbesondere kurz vor der Ernte stehende Erdbeeren massiv geschädigt. Eine Vielzahl überfluteter Keller, über die Ufer getretene Bäche und Vermurungen hielten bis in die Nacht alle Feuerwehren im Bezirk auf Trab, auch der Katastrophenhilfsdienstzug des Bezirks Oberpullendorf wurde zur Unterstützung angefordert.

In der Steiermark waren das Mürztal, die Bucklige Welt und der Südosten des Bundeslands betroffen. Schaden entstand den Angaben zufolge in beiden Bundesländern auf einer Fläche von knapp 2000 Hektar an Grünland und Ackerland sowie an Obstkulturen (Erdbeeren, Marillen, Pfirsiche, Äpfel).

Bis zu zehn Zentimeter hohe Hagelschicht

Auch in Niederösterreich wüteten in der Nacht auf Sonntag schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel, vor allem im Wechselgebiet sowie im Pittental. Straßen seien teilweise bis zu fünf Zentimeter mit Hagel bedeckt gewesen, sagte die Feuerwehr. Die Straßenmeisterei rückte mit Schneepflügen aus, um die Fahrbahnen zu räumen. Außerdem kam es zu schweren Überschwemmungen.

