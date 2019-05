Unwetter, Sturm und es bleibt nasskalt

Wien. Pünktlich zu den „Eisheiligen“, die laut Bauernregel für Kälteeinbrüche im Mai sorgen, bleibt das Wetter kühl und nass. Zumindest bis zur Wochenmitte dürfte es noch regnen, ab Donnerstag ist Besserung in Sicht.

Die starken Regenfälle und Unwetter haben zuletzt für Schäden und Feuerwehreinsätze gesorgt: Im Burgenland waren am Sonntag und Montag vielerorts Sturmschäden zu beseitigen. Auch in der Steiermark haben Sturmböen Feuerwehren in mehreren Regionen gefordert. In Graz-Umgebung waren entwurzelte und umgeknickte Bäume zu entfernen. Die Stadt Graz warnte davor, Wälder und Parkanlagen zu betreten. Auch der Schloßberg sollte gemieden werden.

Dürre-Gefahr ist gebannt

Die Unwetter am Wochenende hatten auch Gutes. „Für die Landwirtschaft kam der Regen gerade rechtzeitig zum Beginn der Vegetationsperiode, die Dürregefahr ist vorerst gebannt“, sagte Klaus Haslinger, Klimaforscher der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Betrachtet man die Regenmengen, ist es in einigen Regionen noch relativ trocken. In Teilen Niederösterreichs, des Burgenlandes oder der Steiermark liegen Niederschlagsmengen unter dem Durchschnitt. (APA/red:)

