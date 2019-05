Politische „Lange Nacht der Kirchen“

Wien. Migration und die EU-Wahl sind Schwerpunkte in der „Langen Nacht der Kirchen“ am 24. Mai – zwei Tage vor dem Urnengang. Hochrangig besetzt werden Veranstaltungen mit politischem Charakter sein. So sollen die Kandidaten zur EU-Wahl bei einer Diskussion in der Wiener Franziskanerkirche (21.15 Uhr) teilnehmen. Eine ganze Reihe an Veranstaltungen findet zu den Themen Zuwanderung und Flucht statt. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.05.2019)