Drei weibliche Leichen in Floridsdorf entdeckt

In einer Wohnung in Wien-Floridsdorf sind am Dienstagvormittag drei weibliche Leichen gefunden worden. Die Polizei spricht von einem "bedenklichen Todesfall", "offensichtliche Verletzungen" wiesen die Toten laut Sprecher Patrick Maierhofer aber nicht auf.

Bei den Toten dürfte es sich um eine 45-jährige Frau und ihre beiden etwa 17-jährigen Töchter handeln. Gefunden wurden die Leichen gegen 8.30 Uhr. Wie lange sie schon in der Wohnung in der Werndlgasse gelegen waren, war am Dienstag noch unklar. Allerdings dürften die Frauen schon länger tot gewesen sein.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine gerichtliche Obduktion zur Feststellung der Todesursache wird in den kommenden Tagen durchgeführt, berichtete die Polizei.

(APA)