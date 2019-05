Die Iris und ihre Familie

Neben der Päonie steht derzeit eine weitere Prachtstaude bereits in Blüte, und zwar die Iris, hierzulande meist Schwertlilie genannt. Wie viele wunderbare Arten und Sorten es von dieser genügsamen und leicht zu kultivierenden Pflanze gibt, vor allem aber, was man alles mit ihr anstellen kann, schildert das eben erschienene Buch „Iris in bester Gesellschaft“ von Heidi Howcroft und Christa Brand. Neben vielen Beispielen für ideale Beetpartner gibt es Pflegetipps, wie zum Beispiel diesen, Abgeblühtes sofort immer abzuschneiden und die Rhizome im Dienste der Blühfreudigkeit regelmäßig zu versetzen und die Pflanze somit zu verjüngen.

„Iris in bester Gesellschaft: Inspirierende Ideen für die Verwendung von Schwertlilien im Garten“ von Heidi Howcroft und Christa Brand, Verlag Eugen Ulmer, 30 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.05.2019)