Auto krachte in Innsbruck durch Schaufenster in Geschäft

Ein Auto ist am Sonntag in der Leopoldstraße in Innsbruck durch ein Schaufenster in ein Geschäft gekracht. Laut ersten Informationen der Polizei dürfte der Lenker aus bisher unbekannter Ursache nach links geraten und dann von der Fahrbahn abgekommen sein.

Die Identität des Lenkers und ob es ein Mann oder eine Frau war, war zunächst noch unklar. Auch ob der Fahrer bei dem Unfall verletzt wurde, stand noch nicht fest.

(APA)