Pkw geriet auf Tiroler A13 in Vollbrand

Am Donnerstagfrüh ist ein Pkw auf der Tiroler A13 in Vollbrand geraten, teilte die Polizei mit. Ein 35-Jähriger lenkte das Auto mit angehängtem Wohnwagen auf der Höhe des Brennersees (Bezirk Innsbruck-Land) in Richtung Süden. Der Fahrer bemerkte einen "plötzlicher Leistungsverlust" am Pkw sowie Rauch aus der Motorhaube.

Der 35-Jährige versuchte noch, mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen. Als die Einsatzkräfte zum Fahrzeug kamen, stand das Auto aber bereits in Vollbrand, hieß es. Es wurde niemand verletzt, der Schaden belaufe sich "auf einen hohen vierstelligen Betrag". Die A13 wurde während der Lösch- und Aufräumarbeiten gesperrt.

(APA)