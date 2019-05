Schneebretter als (tödliche) Fallen

Wien. Der Juni gilt bei Bergwanderern als beliebter Monat. Die Tage sind lang, aber noch nicht so heiß. Allerdings liegt in höheren Lagen noch Schnee – heuer besonders viel, da es in den vergangenen Tagen reichlich Niederschlag gab und die Schneefallgrenze bei 1500 bis 1800 Metern lag. Daher appelliert der Bundesverband der Bergrettung, das eigene Können – etwa beim Überqueren von Schneefeldern – nicht zu überschätzen.

Schon am vergangenen Wochenende ist es zu einigen schweren Unfällen gekommen. Typische Beispiele: Ein 36-jähriger Wiener rutschte bei einer Klettertour auf der Rax auf einem Schneefeld aus, stürzte zirka 50 Meter ab und starb. Er wollte seinen beiden Begleiterinnen helfen. Ein 60-jähriger Bergsteiger stürzte am Traunstein in Gmunden mehr als 300 Meter in die Tiefe. Der Mann dürfte auf einem Schneefeld ausgerutscht und unbemerkt von seinem Begleiter in die Tiefe gefallen sein.

Mehr Rettungseinsätze

Ein 61-Jähriger rutschte ebenfalls vergangenes Wochenende in Hinterstoder auf einem Schneefeld aus und fiel über eine Felskante. Er wurde verletzt. Ein Rettungshubschrauber barg ihn. Der Mann hatte versucht, seine Lebensgefährtin aufzufangen, die zuvor auf dem Schnee ausgerutscht war.

Die Gefahr beim Überqueren von Schneebrettern dürfe nicht unterschätzt werden, warnt der Vizepräsident des Bergrettungsverbandes, der Wiener Anwalt Matthias Cernusca, im Gespräch mit der „Presse“. „Wenn es ein steiles, hartes Schneefeld ist, kann man sich selbst mit einem Pickel schwer halten.“ Rutscht man beim Überqueren eines Schneefelds weg, so sollte man versuchen, sich auf den Bauch zu drehen, um dann in einer Art Liegestützhaltung mit Händen und Füßen zu bremsen.

Auch einen Appell, sich selbst ehrlich einzuschätzen, gibt Cernusca aus. Quere man Schneefelder mit dem Gedanken „Irgendwie schaffe ich es schon“, dann stelle sich mitunter Erschöpfung ein. „Und beim dritten Schneebrett kommt noch Angst dazu – dann kommt man weder vor noch zurück.“

Die Anzahl der Bergrettungseinsätze ist in den vergangenen Jahren gestiegen: 2018 verzeichnete die österreichische Bergrettung 9607 Einsätze. 2017 waren es 9051, 2016 waren es 7987. 8281 Personen wurden im Vorjahr geborgen, das sind ebenfalls mehr als in den Jahren davor. Die meisten waren verletzt (4894), an zweiter Stelle (3020) rangierten die Unverletzten, 207 Menschen starben in den Bergen.

Interessant ist auch die heurige Einsatzbilanz der Wien/Niederösterreich-Landesorganisation der Bergrettung. Diese zeigt, dass die Anzahl der geborgenen Personen im Zeitraum Jänner bis April bei 458 liegt (davon 403 Verletzte, 52 Unverletzte und drei Tote). Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2018 wurden in dieser Region 802 Menschen geborgen.

Etliche Hütten beschädigt

Die enormen Schneemengen, die bis weit ins Frühjahr hinein im Gebirge zusammengekommen sind, sind auch für den Alpenverein eine Herausforderung: Dutzende Hütten in den mittleren und oberen Lagen, die an und für sich Ende Mai bzw. Anfang Juni den Sommerbetrieb aufnehmen sollten, sind noch gar nicht erreichbar.

„Die Hüttensaison wird sich jedenfalls um ein paar Wochen verzögern“, meinte Peter Kapelari, Leiter der Abteilung Hütten, Wege und Kartografie im Alpenverein, im Gespräch mit der Austria Presse Agentur. Der schneereiche Winter und der kontinuierliche Nachschub an Nassschnee haben Schäden an der Infrastruktur hinterlassen. Etliche Hütten wurden laut Alpenverein beschädigt.

In einigen Regionen hat der viele Schnee auch den Wegen stark zugesetzt, teilweise sei der Zustand katastrophal. „Die Frühjahrsreparaturen werden bis in den Herbst nicht abgeschlossen sein.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.05.2019)