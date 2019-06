Nackter tobte auf Wiener Spielplatz: Bei Festnahme Atemstillstand

Ein nackter Mann hat auf einem Spielplatz in Wien-Favoriten am Sonntagnachmittag für einen aufsehenerregenden Einsatz der Polizei gesorgt. Der 40-Jährige tobte und schrie Pfefferspray zeigte keine Wirkung. Er wurde schließlich von mehreren Beamten überwältigt und in einen Rettungswagen gebracht. Dort tobte er weiter und erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Der Mann wurde reanimiert.

Kurz nach 16.30 Uhr wurde die Polizei in die Käthe-Odwody-Gasse gerufen. Einsatzgrund war, dass "verschreckte Kinder davongerannt und auf ein Garagendach geklettert sind", berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der Nackte war aggressiv und schrie herum, als die Beamten eintrafen. Sie versuchten, den Mann, der in einer psychischen Ausnahmesituation war, zu beruhigen. Ein Zeuge verstand, dass der Mann Farsi sprach, und versuchte ebenso, den 40-Jährigen zu besänftigen.

Als der Mann begann, die Beamten körperlich zu attackieren, setzten diese Reizgasspray ein. Das zeigte aber keine Wirkung, der Nackte ergriff die Flucht. Bei der Verfolgung wurde er erneut mit Pfefferspray besprüht, wiederum ohne Effekt. "Bei Personen in einem psychischem Ausnahmezustand - auch beeinträchtigt durch Drogen und Medikamente - ist immer wieder beobachtet worden, dass Pfefferspray keine Wirkung zeigt", schilderte Eidenberger.

Mehrere Polizisten überwältigten schließlich den Tobenden, ein Beamter wurde dabei verletzt. Zeitgleich fand ein Zeuge in einem nahegelegenen Stiegenhaus die Kleidung des Mannes, wodurch auch seine Identität geklärt werden konnte.

Die Amtshandlung erfolgte nach dem Unterbringungsgesetz, weshalb der Mann in einen Rettungswagen gebracht wurde. Er tobte dort weiter, Beamte und Sanitäter versuchten, ihn zu beruhigen. "Um 17.24 Uhr setzte seine Atmung aus", sagte Eidenberger. Die Einsatzkräfte belebten den Mann wieder, auch ein Notarzt wurde hinzugezogen. Stabilisiert und sediert wurde der Mann schließlich ins Krankenhaus gebracht. Der 40-Jährige dürfte illegale Substanzen konsumiert haben, welche den psychotischen Zustand auslösten.

(APA)