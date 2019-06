Auto krachte in Linzer Schanigarten: drei Verletzte

Eine 77-jährige hat am Mittwoch beim Einparken das Gas- und Bremspedal ihres Automatik-Autos verwechselt und ist in den Schanigarten einer Linzer Bäckerei gekracht. Eine Gleichaltrige, die an einem der Tische saß, wurde zwischen dem Pkw und der Hausmauer eingeklemmt und schwer verletzt. Ein weiterer Gast und die Lenkerin erlitten leichte Verletzungen, berichtete die Polizei.

Insgesamt waren zum Unfallzeitpunkt sechs Personen im Schanigarten. Eine 52-jährige Frau konnte sich durch einen Sprung zur Seite vor dem Fahrzeug retten. Sie stürzte dabei aber und zog sich leichte Verletzungen zu.

(APA)