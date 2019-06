Mann schießt mit Sportbogen auf Ex-Freundin

Ein 50-jähriger Mann, der Mittwochabend in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) mit einem Sportbogen in Richtung seiner Ex-Freundin geschossen haben soll, ist Freitag um 9.00 Uhr in Bad Goisern festgenommen worden.

Nach dem Flüchtigen war mit Hochdruck gesucht worden. Näheres zur Festnahme teilte die Polizei zunächst nicht mit

(APA)