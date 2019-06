Hitze bringt Vergiftungsgefahr

Wien. Der Sommer hat noch nicht einmal offiziell begonnen, aber mit den ersten heißen Tagen steigt die Zahl der Kohlenmonoxid-Unfälle: Zuletzt ist es in Wien binnen einer Woche zu mehreren CO-Austritten in Wohnungen gekommen. Ein Bub und eine Frau in Meidling erlitten schwere Vergiftungen, nachdem aus einer (laut Feuerwehr schlecht gewarteten) Therme Kohlenmonoxid ausgetreten war. In einer Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus kam es zu einem Unfall mit vier Verletzten nach einem Gasaustritt in einer Wohnung. Wie kommt es dazu? Und kann man vor CO-Unfällen je sicher sein?

1 Warum kommt es bei Hitze zu mehr Unfällen, und was haben Klimaanlagen damit zu tun?

Bei großer Hitze, ab etwa 30 Grad, können Gasthermen gefährlich werden. Dann kann sich in den Rauchfängen eine Art Luftstoppel bilden. Die Abgase sind im Vergleich zur Außenluft nicht heiß genug und können dadurch nicht mehr abziehen. Extra problematisch wird es, wenn dazu ein Unterdruck in der Wohnung kommt. Im Fall des CO-Austritts in Rudolfsheim-Fünfhaus hatte jemand geduscht, während ein mobiles Klimagerät in Betrieb war. Dadurch entstand Unterdruck, die Abgase aus der Therme wurden in die Wohnung gesaugt. Vor dieser Kombination warnen Feuerwehren, Rauchfangkehrer und Installateure eindringlich.

Vor allem, wenn Thermen schlecht gewartet sind, kann es bei Hitze oder wenn Luft aus der Wohnung gesaugt wird (wie eben durch Klimageräte, eingebaute Ventilatoren, aber auch Dunstabzugshauben) zu einer erhöhten CO-Konzentration kommen. Die Wiener Berufsfeuerwehr rät daher, im Sommer, wenn die Therme in Betrieb ist (also Warmwasser läuft) Fenster und Türen zu dem Raum zu öffnen, in dem sich die Therme befindet.

2 Werden Kohlenmonoxid-Unfälle durch mehr Hitzetage (und Klimageräte) nun häufiger?

Nein. 2017 (das sind die aktuellsten verfügbaren Zahlen) ist es in Wien zu 28 Kohlenmonoxid-Unfällen gekommen. Davon war einer tödlich. Das war zwar ein leichter Anstieg gegenüber dem Jahr zuvor, aber im Lauf der vergangenen Jahre seien die Zahlen zurückgegangen, sagt Christian Leiner, der Innungsmeister der Wiener Rauchfangkehrer. Während es bis 2012 jedes Jahr noch fünf bis acht Kohlenmonoxid-Tote in Wien gab, gehen die Unfälle nun zumeist glimpflich aus. Den Grund für den Rückgang sieht Leiner vor allem in einer Gesetzesnovelle von 2012: Seither wird im Rahmen der jährlichen verpflichtenden Hauptkehrung auch die Verbrennungsluftzufuhr überprüft. Verschmutzte Thermen werden so öfter vom Rauchfangkehrer erkannt und gesperrt – das war zuletzt in 8000 Wohnungen der Fall.

Neben dem verbesserten System der Überprüfung wird die Lage entschärft, seit in Wien zunehmend mit Fernwärme statt Gas geheizt wird. Und, wo neue Gasthermen verbaut werden, sind das meist Brennwertgeräte, die eine eigene Luftzufuhr haben. Leiner schätzt aber, dass von den 430.000 Gasthermen in Wien noch rund 400.000 Geräte sind, die gefährlich werden können. Zumindest, wenn sie nicht gewartet sind – und das sind viele. Die Rauchfangkehrer gehen von einer Wartungsquote von nur 50 Prozent aus. „Das System funktioniert nicht gut. Das ist auch ein soziales Problem, die Wartungskosten von 100 bis 120 Euro können sich viele nicht leisten“, sagt Leiner. Services von Dumping-Anbietern, die mit Preisen ab 50 Euro werben, böten keine Sicherheit, wie die Prüfung durch Rauchfangkehrer oft zeige.

3 Was bringen CO-Melder? Kann man mit Gastherme in der Wohnung je ganz sicher sein?

Bei Unfällen gebe es, sagt Rauchfangkehrermeister Leiner, so gut wie immer einen Anteil von eigenem Verschulden – beziehungsweise immer eklatante Mängel bei den Thermen. Neben einer guten jährlichen Wartung empfiehlt die Wiener Feuerwehr, den Rauchfang regelmäßig prüfen zu lassen und beim Einbau neuer Türen oder Fenster vom Rauchfangkehrer feststellen zu lassen, ob die Therme genug Verbrennungsluft bekommt. Auch beim Einbau von Klimageräten oder Ventilationssystemen müsse ein Spezialist klären, ob das mit der Therme zusammenpasse. Luftabsaugende Geräte bei einer Therme, die die Raumluft benötigt, seien laut Feuerwehr ein No-Go. Mehr Sicherheit versprechen auch die von Profis immer wieder empfohlenen CO-Melder – und das bereits ab etwa 20 Euro. Leiner gibt aber zu bedenken, dass man sich darauf allein nicht verlassen solle. Denn eine Vergiftung durch Kohlenmonoxid in hoher Konzentration könne schnell kritisch werden.

Gelangt das farb- und geruchlose Gas in den Blutkreislauf, können Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel und grippeähnliche Symptome auftreten. Man kann, so Leiner, aber auch sehr schnell das Bewusstsein verlieren. Schneller als man, allein in einer Wohnung, vielleicht ausreichend darauf reagieren kann. Wer seine Therme regelmäßig gut warten lässt und nicht eigenmächtig Unterdruck-erzeugende Geräte installiert, sei aber so gut wie sicher, sagt Leiner. Ihm sei seit Jahren kein einziger CO-Unfall in Wien bekannt, bei dem nicht eine verschmutzte Therme involviert gewesen sei.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.06.2019)