Leichtflugzeug bei Wolfsberg abgestürzt

Ein Leichtflugzeug ist am Sonntagnachmittag bei Wolfsberg im Kärntner Lavanttal abgestürzt. Die Polizei bestätigte entsprechende Medienberichte. Wie die "Kleine Zeitung" online berichtete, geschah das Unglück in der Ortschaft St. Marein beim Start einer Cessna 120. Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort. Näheres war vorerst nicht bekannt, Polizei und Rettung waren am Unfallort.

(APA)