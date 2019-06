Pfingstreiseverkehr: Stau und Unfälle auf der Ostautobahn

Ein Verkehrsunfall im Baustellenbereich bei Fischamend auf der Ostautobahn (A4) hat am Pfingstmontag zu einem langen Stau geführt. Der Unfall passierte laut ÖAMTC gegen 14.00 Uhr. Im Rückreiseverkehr baute sich daraufhin in Fahrtrichtung Wien schnell ein zehn Kilometer langer Stau rückreichend bis Göttlesbrunn auf. Gegen 15:30 Uhr passierte am Stauende noch ein Auffahrunfall.

An diesem Crash waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. Die A4 musste darauf hin wegen der Landung des ÖAMTC-Notarzthubschraubers gesperrt werden. Die Verletzungen stellten sich allerdings als leicht heraus, sodass Christophorus 9 keinen Patienten aufnehmen musste. Drei Leichtverletzte wurden mit Rettungsautos ins Landesklinikum Hainburg gebracht. Der Stau löste sich im Rückreiseverkehr nur sehr langsam auf.

(APA)