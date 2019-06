Einbrecher zerstören mit Radlader Bank-Eingang

Einbrecher haben in der Nacht auf Freitag mit einem gestohlenen Radlader das Eingangsportal einer Bank in Möderbrugg in der Gemeinde Pölstal (Bezirk Murtal) eingefahren. Sie rissen einen Bankomat mit Spanngurten aus der Verankerung und zogen ihn ins Freie. Da der Alarm ausgelöst wurde, machten sich die Täter wenig später davon. Ob sie Beute mitgehen ließen, war vorerst nicht bekannt

Fahrzeuge von örtlichem Betriebsgelände gestohlen

Die Einbrecher stahlen den Radlader sowie einen Pick-up von einem Betriebsgelände in Möderbrugg und fuhren anschließend direkt zu dem Geldinstitut. Dort beschädigten sie erst mit der Baumaschine das Eingangsportal, dann holten sie den Bankomat heraus. Die Flucht ergriffen die Täter mit dem Pick-up. Eine Alarmfahndung blieb vorerst ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen.

(Apa)