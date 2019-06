Kuh attackierte Kärntner: Mann schwer verletzt, Tier musste erschossen werden

Ein 28-jähriger Kärntner ist am Donnerstagabend in Radenthein (Bezirk Spittal an der Drau) von einer Kuh attackiert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, ließ sich die Kuh nicht beruhigen, weshalb der Verletzte zuerst nicht geborgen werden konnte - das Tier musste schließlich erschossen werden.

Gegen 20.30 Uhr war der 28-Jährige auf einem Bauernhof gemeinsam mit zwei anderen Männern dabei, Klauenpflege bei den Rindern durchzuführen. Nachdem sie eine zehnjährige Kuh versorgt hatten, wollten sie diese aus dem Klauenpflegestand in den Stall führen. Dabei riss sich das Tier aber los und rannte auf eine steile Wiese. Alle drei Männer versuchten, die Kuh wieder in den Stall zu treiben.

Laut Polizei völlig unerwartet ging dann die Kuh auf den 28-Jährigen los und rannte ihn nieder. Die bald am Unfallort eingetroffenen Rettungskräfte konnten wegen der immer noch freilaufenden Kuh nicht zum Verletzten. Aus diesem Grund wurde das Tier von einem Jäger erschossen. Der 28-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach geflogen.

(APA)