Erste Gemeinde Österreichs ruft den Klimanotstand aus

Michaelerberg-Pruggern hat als erste Gemeinde Österreichs am Donnerstagabend den Klimanotstand ausgerufen. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für diese Maßnahme aus. Augegangen ist die Ausrufung des Notstands vom Hotelier Ernst Schrempf, der sich seit Jahren für den Klimaschutz stark macht, berichtet die „Kleine Zeitung“.

"Es ist ein symbolischer Akt, mit dem wir ein Zeichen setzen wollen", sagte Bürgermeister Hannes Huber. In der Gemeinde im Bezirk Liezen leben knapp 1150 Einwohner.

Der Beschluss habe zwar keine rechtliche Bindung bezüglich der Umsetzung von Maßnahmen, aber "er hat aber auf jeden Fall Signalwirkung,“ so Hotelier Schrempf bei seinem Plädoyer im Zuge der Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Huber sieht den Vorzeigeeffekt: "Es wird sicher einige geben, die sagen: Schau, die ,Gaungerl-Gemeinde' hat sich getraut, das machen wir auch. Vielleicht bringen wir durch die Maßnahme ja wirklich noch mehr dazu, es ebenfalls zu tun und können dann in der hohen Politik etwas bewegen."

In Michaelerberg-Pruggern kommt es öfters zu Starkregen-Ereignissen und Hochwasser. Beim Hochwasser 2002 war der Ort besonders betroffen. Ob der Ausruf des Notstands auch mit zu geringem Schneevorkommen in der Gemeinde, in der auch Skilifte betrieben werden, zusammenhängt, wurde nicht näher angesprochen.

(APA)