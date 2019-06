Tödlicher Verkehrsunfall mit Fahrerflucht im Bezirk Korneuburg

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend in Hausleiten (Bezirk Korneuburg) in Niederösterreich gekommen. Laut Polizei kollidierten zwei Fahrzeuge, wonach in Folge eines der beiden gegen einen Baum prallte. Der 26-jährige Lenker verstarb dabei. Der Lenker des zweiten Fahrzeugs - laut Polizei handelt es sich vermutlich um einen Geländewagen - beging Fahrerflucht.

Der Pkw des 26-jährigen Österreichers erlitt beim Aufprall einen Totalschaden. Wie die Polizei Montagfrüh mitteilte, soll es regelrecht "zerrissen" worden sein. Der Motor fing laut Polizei zudem Feuer und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der 26-Jährige verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen der Feuerwehr und später der Notärztin noch am Unfallort.

Der zweite Lenker dürfte, obwohl er laut Polizei ebenfalls von der Fahrbahn abkam, Fahrerflucht begangen haben. Schleuderspuren auf der Fahrbahn deuteten darauf hin. Von ihm fehle bis jetzt jede Spur, teilte die Polizei mit.

(APA)