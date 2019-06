Abgängige Jugendliche beißt Polizisten in Oberarm

Eine von einer Sozialeinrichtung als abgängig gemeldete Jugendliche hat am Sonntagabend einen Polizeibeamten in den Oberarm gebissen, nachdem sie im Wiener Stadtpark aufgegriffen worden war. Bereits am Weg vom Park in die Polizeiinspektion Wien-Mitte verhielt sie sich den Beamten gegenüber aggressiv und äußerte lautstark ihren Unmut über das Geschehen, berichtete die Polizei am Montag.

In der Polizeiinspektion angekommen trat sie einen Polizisten und biss bei der anschließenden Fixierung zu. Die 15-Jährige wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt und schließlich zur Sozialeinrichtung zurückgebracht. Dort wurde sie einem Betreuer übergeben.

(APA)